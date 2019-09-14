صادم..زوج يرمي بزوجته من الطابق الثالثة بمدينة فاس

أقدم زوج، مساء أمس الجمعة، على رمي زوجته من الطابق الثالث لإحدى الإقامات السكنية، تقع بحي الزهور بمدينة فاس.
وقالت مصادر “اليوم 24″، إن نزاعا نشب بين زوجين، تطور إلى إقدام الزوج على رمي زوجته من نافدة بالطابق الثالث لمنزلهما، حيث أصيبت بجروح متفاوتة الخطورة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى نقل السيدة في حالة خطيرة إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما عرف مكان الحدث حالة استنفار.
هذا وقد سادت صدمة كبيرة في صفوف الجيران، فيما لازال البحث جاريا على الزوج من طرف العناصر الأمنية، لمعرفة باقي تفاصيل الحادث.
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