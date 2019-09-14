تحوم الشكوك حول مشاركة وليد أزارو مع الأهلي المصري، في مباراة “السبور” المصري، التي ستجمعه بالغريم التقليدي، الزمالك، يوم الجمعة المقبل، وذلك بسبب الإصابة.
وتأكد غياب اللاعب الدولي المغربي عن مباراة كانو سبور، من غينيا الإستوائية، اليوم السبت، في إطار مباريات الدور الأول من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، بسبب تعرضه للإصابة مع المنتخب المغربي.
وغادر أزارو، ملعب مباراة المنتخب المغربي أمام النيجر، الودية الأخيرة، في الجولة الثانية، بعد أن سقط مرتين متألما من آلام على مستوى الركبة، وهو الأمر الذي قد يحول دون مشاركته في مباراة الغد، رفقة الفريق المصري.
وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي القاهري، في تصريحات صحفية، أنه من المستبعد مشاركة اللاعب في مباراة “السوبر” بعد أن تعرض لجزع على مستوى الركبة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب المنتخب.. أزارو يغيب عن عصبة الأبطال ومشركته في “السوبر” مستبعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.