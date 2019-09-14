بسبب المنتخب.. أزارو يغيب عن عصبة الأبطال ومشركته في “السوبر” مستبعدة

تحوم الشكوك حول مشاركة وليد أزارو مع الأهلي المصري، في مباراة “السبور” المصري، التي ستجمعه بالغريم التقليدي، الزمالك، يوم الجمعة المقبل، وذلك بسبب الإصابة.

وتأكد غياب اللاعب الدولي المغربي عن مباراة كانو سبور، من غينيا الإستوائية، اليوم السبت، في إطار مباريات الدور الأول من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، بسبب تعرضه للإصابة مع المنتخب المغربي.

وغادر أزارو، ملعب مباراة المنتخب المغربي أمام النيجر، الودية الأخيرة، في الجولة الثانية، بعد أن سقط مرتين متألما من آلام على مستوى الركبة، وهو الأمر الذي قد يحول دون مشاركته في مباراة الغد، رفقة الفريق المصري.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي القاهري، في تصريحات صحفية، أنه من المستبعد مشاركة اللاعب في مباراة “السوبر” بعد أن تعرض لجزع على مستوى الركبة.