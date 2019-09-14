جزائري يضرم النار في جسده بحي يعقوب المنصور بالرباط

أقدم مواطن جزائري، ظهر اليوم السبت، على إضرام النار في جسده، بإستعمال مادة حارقة أمام منزل مكترى بحي أمل 5 منطقة المسيرة يعقوب المنصور، في الرباط.

وقال الناشط الجمعوي عبد العالي الرامي، في صفحته بالفايسبوك، إنه تم التدخل في الحين من طرف السلطات المحلية والأمنية والوقاية المدنية.

وتم نقل المعني بالامر على وجه الاستعجال إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاجات الضرورية، على متن سيارة للإسعاف تابعة الوقاية المدنية.