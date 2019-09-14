المغرب: مهرجان سينمائي دولي يناقش قضية المساواة بين الجنسين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنطلق بعد غد الإثنين الدّورة الثّالثة عشر لمهرجان فيلم المرأة الدّولي في مدينة سلا شمال المغرب، والّتي تتّخذ المساواة بين الجنسين في قطاع السينما محورًا رئيسيًّا لها.

وفي هذا الإطار ينظم المهرجان بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، "اليونسكو"، في المغرب وبدعم من الاتحاد الأوروبي ندوة بعنوان "من أجل المساواة بين الجنسين في الصناعة السمعية البصرية السينمائية".

وقالت إدارة المهرجان إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار "تعزيز صورة المرأة في الصناعة السينمائية والسمعية والبصرية".

ويشمل برنامج الدورة الثالثة عشرة للمهرجان مسابقتين إحداهما للأفلام الروائية الطويلة وتضم 12 فيلما والأخرى للأفلام الوثائقية وتضم خمسة أفلام إضافة إلى برامج موازية وورش عمل وحلقات نقاش.

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فيما تتنافس على جوائز المهرجان أفلام من المغرب وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنمسا وكندا ومقدونيا والولايات المتحدة والأردن وألمانيا وجمهورية التشيك وبوركينا فاسو، كما تحل السينما التونسية ضيف شرف المهرجان الذي يعرض خمسة أفلام روائية ووثائقية لمخرجات تونسيات هن هند بوجمعة وسونيا شمخي وسارة عبيدي وأسمهان لحمر وأريج سهيري.

وإلى جانب العروض السينمائية يشمل برنامج المهرجان الذي تنظمه جمعية أبي رقراق ورش عمل وندوات وأنشطة سينمائية متعددة.

وقال رئيس المهرجان ورئيس جمعية أبي رقراق، نور الدين شماعو، إنّ "في كل سنة هنالك الجديد في المهرجان الذي يشق طريقه بثبات لفك العزلة الثقافية عن مدينة سلا العريقة ويفرضها كوجهة مغربية فنية وثقافية أخرى".

ويتضمن البرنامج جلسة حوار تجمع السينمائي المغربي أحمد بولان والممثلة الإسبانية إستير ريجينا، كما تكرم الدروة الجديدة من المهرجان أربعة من صانعات ونجمات السينما هن المنتجة التونسية درة بوشوشة ومصممة الأزياء السنغالية أومو سي والممثلة المغربية منى فتو والممثلة ماجدولين إدريسي.