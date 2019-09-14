سجن ممثلّة أميركية لإدانتها بفضيحة غشّ للالتحاق بجامعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضت محكمة أميركية يوم أمس، الجمعة، بسجن الممثّلة الأميركية فيليستي هوفمان، لمدّة 14 يومًا لتورّطها في فضيحة غش للالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة، لتصبح بهذا الحكم أوّل ولي أمر يتلقى مثله.
وصدر الحكم بعد أن أقرت هوفمان (56 عاما) بطلة مسلسل "ديسبرت هاوس وايفز" والتي رُشّحت من قبل لنيل جائزة الأوسكار، بالذنب بدفع مبالغ مالية لتزوير اختبار قبول ابنتها في الجامعة، واعتذرت عن تصرفاتها قبل النطق بالحكم، الذي شمل تغريمها 30 ألف دولار مع بقائها عاما تحت المراقبة.
وكان الادّعاء قد طالب بسجن هوفمان لمدة شهر بعد أن أقرت بالذنب وهي تبكي في أيار/ مايو فيما يتعلق بالتآمر لدفع 15 ألف دولار مقابل قيام شخص ما بتصحيح إجابات ابنتها في اختبار "سات" المستخدم للقبول في الجامعات؛ كما طالب الادعاء بتغريمها 20 ألف دولار وإبقائها عامًا تحت المراقبة.
ودافع محامي الممثلة بالقول إنها نادمة وتشعر بالعار وحث المحكمة على السماح لها بالبقاء خارج السجن على أن تقضي عامًا تحت المراقبة وتكمل 250 ساعة في الخدمة الاجتماعية وتدفع غرامة 20 ألف دولار.
وهوفمان واحدة فقط من بين 51 شخصا وجهت لهم اتهامات في مخطط واسع النطاق، اتهم فيه أولياء أمور أثرياء بالتآمر واستخدام الرشوة وسبل أخرى للتحايل لضمان دخول أبنائهم جامعات بارزة شملت يال وستانفورد وجورجتاون.
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