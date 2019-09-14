هدف لصلاح: ليفربول يدك شباك نيوكاسل بثلاثية لهدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق ليفربول الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية ليفربول كل من اللاعبين ساديو ماني (هدفان) ومحمد صلاح، وفي المقابل سجل هدف نيوكاسل يونايتد اللاعب ويترو فيليمز.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 15 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 4 نقاط وهو يحتل المركز السادس عشر.

مجريات المباراة:

لم تمر سوى 7 دقائق، حتى افتتح نيوكاسل التسجيل، عندما مرر أتسو الكرة إلى الظهير الأيسر فيليمس الذي تخلص من ألكسندر-أرنولد بمهارة قبل أن يطلق بيمناه تسديدة استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى ليفربول.

ورد ليفربول في الدقيقة 11 عندما استلم أوكسليد-تشامبرلين الكرة قبل أن يسدد بقوة بجانب القائم، وعاد اللاعب نفسه ليرسل كرة أمام المرمى ارتقى لها ماني برأسه وحوّلها فوق العارضة في الدقيقة 17.

وحرم لاسيليس مدافع نيوكاسل، أوريجي من استغلال عرضية ألكسندر-أرنولد، قبل أن تذهب رأسية من المهاجم البلجيكي بعيدا عن المرمى في الدقيقة 24، وجاء الفرج في الدقيقة 28، عندما اقتحم روبرتسون من الناحية اليسرى، ومرر إلى ماني الذي سدد الكرة بدقة في الزاوية العليا اليسرى لمرمى نيوكاسل.

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وواصل ليفربول ضغطه، وابتعدت رأسية ماتيب عن المرمى اثر ركلة ركنية في الدقيقة 30، وجرب فان دايك حظه بتسديدة بعيدة المدى استقرت في المدرجات بالدقيقة 32، واضطر أوريجي للخروج من الملعب مصابا، فدخل فيرمينو مكانه.

وسجل ماني هدفه الثاني في الدقيقة 49، عندما أرسل فيرمينو إليه كرة حاول الحارس مرات دوبرافكا إبعاده، لكنها استقرت امام المهاجم السنغالي الذي أودعها في الشباك الخالية، وسيطر الحارس على كرة أرضية من فينالدوم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وشن ليفربول هجمة سريعة ببداية الشوط الثاني وصلت من خلالها الكرة إلى فينالدوم داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من روبرتسون، لكن محاولته علت العارضة في الدقيقة 49.

وأهدر نيوكاسل فرصة معادلة النتيجة في الدقيقة 54، عندما قام أتسو بمجهود جيد في الناحية اليسرى، ليضع كرة مقشرة أمام كرافث الذي سدد فوق المرمى، وبعدها بدقيقتين تصدى دوبرافاكا لتسديدة ألكسندر-أرنولد الصعبة.

وأنقذ دوبرافكا رأسية من فيرمينو في الدقيقة 61، ووجد صلاح صعوبة في التسديدة من مسافة قريبة نتيجة اكتظاظ المدافعين بالدقيقة 62، وبعدها بدقيقة عاد حارس نيوكاسل ليبعد محاولة من روبرتسون.

وأثمر ضغط ليفربول عن الهدف الثالث في الدقيقة 72، عندما غمز فيرمينو الكرة بمهارة يحسد عليه إلى صلاح الذي دخل بها منطقة الجزاء وسددها نحو القائم البعيد.

ومرت الدقائق التالية هادئة، ومنع دوبرافاكا ليفربول من تسجيل الهدف الرابع عندما تصدى لمحاولة فيرمينو في الدقيقة 87، قبل أن تلغي راية الحكم هدفا لماني بداعي تسلل صانعه فيرمينو في الدقيقة 89.