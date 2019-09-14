شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والأردن تدينان الهجوم الحوثي على منشآت لأرامكو السعودية والان مع التفاصيل

أدانت جمهورية مصر بأشد العبارات استهداف معملين نفطيين لأرامكو بالسعودية من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأكدت مصر، في بيان، دعمها الاجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار السعودية.

من جانبها، استنكرت المملكة الأردنية الهجوم الحوثي على منشآت لأرامكو في المملكة العربية السعودية.

وقالت، في بيان: نتضامن بشكل كامل مع السعودية في الحفاظ على أمنها ومواجهة الإرهاب.

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وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إن الحرائق التي شبت في معامل لشركة أرامكو النفطية في بقيق في المنطقة الشرقية ناجم عن استهداف بطائرات دون طيار أو ما يُعرف بـ"درون".

جاء ذلك في بيان على لسان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار ’درون‘، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق".

وجاء بيان الداخلية السعودية بعد انتشار مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اشتعال النار في عدد من المواقع في المعمل، لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو تاريخ تصويرها بصورة مستقلة.

وقوبلت العملية التي تبنتها المليشيا بإدانات عربية ودولية على نطاق واسع.