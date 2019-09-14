شكرا لقرائتكم خبر عن من هي الأكاديمية اليمنية التي ترأس عمدة ولاية نيروجيرسي في أمريكا؟ والان مع التفاصيل

تمكنت الأكاديمية اليمنية الامريكية صدف جعفر من ترأس منصب عمدة في احدى الولايات الامريكية كأول امرأة يمنية تشغل هذا المنصب الرفيع.

وتمكنت الاكاديمية صدف جعفر من الحصول على منصب عمدة ولاية نيروجيرسي.

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ولدت صدف جعفر في مدينة شيكاغو , وهي من أب يمني وأم باكستانية , أنهت دراستها الجامعية في جامعة جورج تاون وحصلت على درجة الدكتوراه في لغات وحضارات الشرق الأدنى من جامعة هارفارد

تزوجت من “Daniel Sheffield” وهو أستاذ مساعد في قسم دراسات الشرق الأدنى في برنستون. تقابلا في هارفارد وتزوجا في 2011 ولديهما طفل واحد ، انتقلت جعفر إلى نيو جيرسي مع زوجها في عام 2012.

وهي حاليًا باحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة برينستون ، حيث تبحث في وسائل الإعلام الاجتماعية في جنوب آسيا ، وتنقح مخطوطة كتابية عن دورات تعليمية متعلقة بالإسلام في جنوب آسيا والأدب الأمريكي الجنوبي الآسيوي .