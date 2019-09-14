شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم الحوثي على منشآت لأرامكو السعودية والان مع التفاصيل

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بشدة الهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار "درون" الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة " أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس اليوم، إنها تدين بشكل مطلق الهجوم الإرهابي الحوثي.

وأكدت الأمانة العامة في الوقت نفسه تضامنها التام مع المملكة في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية.

كما عبرت الأمانة العامة في ختام بيانها على تقديرها البالغ لسعي المملكة العربية السعودية الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.

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وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إن الحرائق التي شبت في معامل لشركة أرامكو النفطية في بقيق في المنطقة الشرقية ناجم عن استهداف بطائرات دون طيار أو ما يُعرف بـ"درون".

جاء ذلك في بيان على لسان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار ’درون‘، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق".

وجاء بيان الداخلية السعودية بعد انتشار مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اشتعال النار في عدد من المواقع في المعمل، لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو تاريخ تصويرها بصورة مستقلة.

وقوبلت العملية التي تبنتها المليشيا بإدانات عربية ودولية على نطاق واسع.