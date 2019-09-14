شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يؤكد حادثة مقتل حمزة اسامة بن لادن والان مع التفاصيل

أكد الرئيس الامريكي اليوم السبت مقتل حمزة بن لادن نجل زعيم القاعدة السابق اسامة بن لادن.

وكان وزير الدفاع الامريكية قد اعلن قبل ايام في مقابلة لقناة فوكس نيوز مقتل حمزة بن لادن.

وخلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء الأربعاء، أجاب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر على سؤال عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات فأجاب "هذا ما أفهمه" في تأكيد ضمني لخبر مقتل نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي ورد في مطلع شهر أغسطس/آب.

وأضاف مارك إسبر خلال المقابلة: "ليست لدي تفاصيل. وإذا كانت لدي تفاصيل فإنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتك بها".

"لا أريد التعليق" على مقتل "ولي عهد الجهاد"

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وقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية مطلع أغسطس/آب أن بن لادن قتل خلال العامين الأخيرين في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية. وقد رفض الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين تأكيد مقتله أو نفيه علنا. وكان ترامب قال للصحافيين "لا أريد التعليق".

وقد كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20، ومن زوجته الثالثة. ويعتقد أنه في الثلاثين من العمر.

وأضافت "لقد برز كقائد في تنظيم القاعدة"، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان أطلقت عليه تسمية "ولي عهد الجهاد".

وقد نشر حمزة رسائل صوتية ومرئية تدعو إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وغيرها من الدول، انتقاما لمقتل والده في باكستان في مايو/ أيار 2011.

وأدى مقتل والده وصعود تنظيم "الدولة الإسلامية" الأكثر شراسة إلى فقدان تنظيم القاعدة تعاطف بعض الجهاديين الشباب، لكن يبدو أن المجموعة كانت تخطط للعودة بشكل متستر بعهدة أيمن الظواهري.