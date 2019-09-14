شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدين الهجوم الارهابي على شركة أرامكو في السعودية والان مع التفاصيل

دانت واشنطن اليوم السبت العملية الارهابية التي استهدفت منشأتي نفط تابعتين لشركة ارامكوا بالسعودية.

جاء ذلك على لسان السفير الامركي في الرياض جون ابي زيد.

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ونقل حساب السفارة على تويتر عن أبي زيد قوله: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص، إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلا أم آجلا إلى فقدان أرواح بريئة".

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قد قال إنه عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وأوضح أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.