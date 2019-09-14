شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين بشدة هجوم الحوثيين على منشأتين لأرامكو في السعودية والان مع التفاصيل

أدنت الكويت بشدة الهجومين اللذين طالا صباح اليوم منشأتين تابعتين لشركة ارامكو السعودية في محافظة بقيق بالمملكة العربية السعودية.

وقال بيان لوزارة الخارجية: نؤكد مطالبة الكويت المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

Advertisements

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إن الحرائق التي شبت في معامل لشركة أرامكو النفطية في بقيق في المنطقة الشرقية ناجم عن استهداف بطائرات دون طيار أو ما يُعرف بـ"درون".

جاء ذلك في بيان على لسان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15 / 1 / 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار ’درون‘، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق".

وجاء بيان الداخلية السعودية بعد انتشار مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اشتعال النار في عدد من المواقع في المعمل، لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو تاريخ تصويرها بصورة مستقلة.