شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الهجوم الإرهابي على معملين لأرامكو في السعودية والان مع التفاصيل

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم السبت، أيلول 14، 2019، على موقف مملكة البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها.

Advertisements

وأكدت دعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، وتأييدها فيما تقوم به من جهود كبيرة ودور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أيلول 14، 2019، أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قد أعلن، أنه عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وذكر المتحدث الأمني أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.