شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جزائري: استهداف وكلاء إيران للسعودية اعتداء على كل العرب والمسلمين والان مع التفاصيل

قال السياسي الجزائري، أنور مالك، إن استهداف إيران عبر وكلائها لأهداف في المملكة العربية السعودية يندرج ضمن العدوان ليس على الدولة السعودية فحسب بل على كل العرب والمسلمين.

ولفت مالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذا الهجوم ويأتي في إطار مخطط إرهابي خميني وخامنئي يستهدف العالم برمته فهدف مشروع الملالي هو زعزعة السلم العالمي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاهه.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أيلول 14، 2019، أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قد أعلن، أنه عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وذكر المتحدث الأمني أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

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ويوم 12 سبتمبر الجاري، أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال قمة الطاقة التي انتهت الخميس في أبوظبي أن المملكة مستعدة لإبقاء إنتاجها من النفط دون 10 ملايين برميل يوميا حتى نهاية العام، وإبقاء الصادرات عند نحو سبعة ملايين برميل يوميا.

وكانت السعودية قد خفضت إنتاجها من الخام وفق اتفاق الإمدادات الذي تقوده أوبك بهدف دعم أسعار النفط.

وشهدت أسعار النفط تراجعا وأنهت الأسبوع على خسائر بينما طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على تلميحات إلى تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 16 سنتا إلى 60.22 دولار للبرميل، في حين هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتغلق عند 54.85 دولار للبرميل.