قايد صالح: الجزائر ستخرج من أزمتها ولا أحد لديه القدرة على إيقاف ذلك

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، قايد صالح، في كلمة له، الخميس، أن الجزائر ستخرج من أزمتها ولا أحد لديه القدرة على إيقاف ذلك.

وأضاف قايد صالح أنه لا مكان لأعداء نوفمبر في البلاد، مؤكداً أنه «لا مجال لإمساك العصا من المنتصف، فإما أن تكون مع الجزائر بكل وضوح وإما مع أعدائها».

وخلال كلمته، تطرق صالح إلى حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، معتبراً أنها تولت مهامها في ظروف غير طبيعية، وعملت في ظروف غير عادية، واستطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات الميدانية.

