مقتل 4 جنود باكستانيين في هجومين شمال غربي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 4 جنود باكستانيين، السبت، في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون في المناطق القبلية شمال غربي البلاد قرب الحدود الأفغانية.

ووقع الحادثان في وقت متأخر الجمعة شمالي وزيرستان ودير؛ حيث نفذت عمليات عسكرية عدة خلال السنوات الأخيرة ضد مسلحين محليين وأجانب.

وأفاد بيان الجيش بأن "عناصر خارجة عن القانون فتحت النار على مجموعة من قوات الأمن كانت في دورية قرب منطقة أبا خيل في شمال وزيرستان، ما تسبب في مقتل جندي. وفي تبادل لإطلاق النار، قتل كذلك عنصران من الخارجين عن القانون".

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وأشار إلى أنه في حادثة منفصلة، قتل 3 جنود كانوا يحرسون منطقة حدودية مع أفغانستان، وأصيب آخر بجروح عندما "فتح إرهابيون من عبر الحدود النار عليهم في بلدة دير".

وأطلق الجيش الباكستاني عملية واسعة في 2014 للقضاء على قواعد العناصر المسلحة في شمال وزيرستان وإنهاء تمرد استمر نحو عقد وتسبب في مقتل الآلاف.

وتراجعت حدة العنف في باكستان بعد العمليات العسكرية في المنطقة، لكن لا تزال المجموعات المسلحة قادرة على شن هجمات دامية تستهدف الجيش والمدنيين.