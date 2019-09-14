المجتمع المدني يتابع سير الانتخابات الرئاسية في تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت تونس، السبت، الحملات الانتخابية لـ25 مرشحاً للانتخابات الرئاسية، ليبدأ "صمت انتخابي" استعداداً لفتح مكاتب الاقتراع للتصويت في الداخل، غداً الأحد.
وتستمر عملية التصويت لليوم الثاني على التوالي للناخبين التونسيين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، والبالغ عددهم ما يقرب من 318 ألف ناخب لهم حق الاقتراع.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها خصصت 302 مركز اقتراع بـ49 دولة أجنبية، وحددت الهيئة العليا للانتخابات أيام 13 و14 و15 سبتمبر/أيلول، للاقتراع في مكاتب الخارج.
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