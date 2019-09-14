"الوطني الاتحادي" بالإمارات يشارك باحتفال اليوم العالمي للديمقراطية

يعتزم المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، غدا الأحد، المشاركة مع برلمانات العالم للاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف 15 من شهر سبتمبر/أيلول من كل عام.

وقالت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس، إن احتفال هذا العام يشكل مناسبة مهمة يتعين استثمارها لتأكيد دور البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية في تعزيز القيم والمبادئ والمؤسسات الديمقراطية، واتخاذ التدابير اللازمة لتطوير الممارسة الديمقراطية، وتحقيق التواصل الفاعل بين البرلمانيين والمواطنين ومؤسسات المجتمع كافة.

وكشفت عن أن الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية هذا العام، الذي يأتي تحت عنوان "المشاركة"، حيث يمثل فرصة للتذكير بأن الديمقراطية مرتبطة بالناس، موضحة أن الديمقراطية تُبنى على الشمول والمعاملة والمشاركة على قدم المساواة.

وأضافت أن الإمارات تشكل مجالس الحكام المفتوحة للجميع، والتي تعد مظهرا مهما من مظاهر الديمقراطية، وقد لمسنا انبهار جميع الوفود الزائرة والبرلمانيين بهذا النموذج الديمقراطي الفريد الذي يترجم أجمل صور التلاحم المجتمعي بين الحاكم والشعب كعائلة واحدة.

ولفتت إلى أن هذه المجالس تساهم في تعزيز نهج الشورى وتقدم نموذجا يحتذى به في التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف أعمارهم ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع، وتمكينهم من التعبير عن تطلعاتهم وآمالهم واهتماماتهم وهمومهم.

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وأشارت إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أسس نهجا فريدا للمشاركة السياسية، نهج تترسخ فيه أسمى معاني المشاركة لشعب الإمارات في تحقيق الإنجازات، وليكون المواطن صانع القرار والركيزة الرئيسية في أي عملية تنمية وتطور تشهدها البلاد.

ونوهت الدكتورة أمل القبيسي بأن الإمارات تعيش هذه الأيام عرساً وطنياً، في إطار المسيرة البرلمانية، التي تجسد مبادئ الديمقراطية والمشورة، التي قامت عليها دولتنا الحبيبة منذ عام 1971، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للدولة في المجالات كافة، وفقاً لرؤية 2021، ووصولاً لتحقيق أهداف التنافسية العالمية لمئوية ال إمارات2071 .

وأوضحت أن الإمارات تشهد هذه الأيام التجربة الانتخابية الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي والتي تأتي في ظل قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة القادمة.

ووصفت القرار بأنه خطوة تاريخية وسبق للإمارات على مستوى الوطن العربي، تحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في جميع القطاعات الحيوية في الدولة خاصة في مجال المشاركة السياسية والعمل البرلماني.

الدكتورة أمل القبيسي أكدت أيضاً أن مسيرة الحياة البرلمانية شهدت في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات محطات مهمة ساهمت في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، وتعزيز نهج الشورى، ومشاركة المواطنين في صنع القرار، للمساهمة في مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة.

وقالت إن ذلك جاء ترجمة لرؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات التي تعتبر الإنسان هو هدف التنمية وغايتها، وأنه في الوقت ذاته أداتها ووسيلتها.