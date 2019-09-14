البرلمان العربي يشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البرلمان العربي، السبت، مشاركته في متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها داخل البلاد غدا الأحد 15 سبتمبر/أيلول الجاري.



ويترأس وفد البرلمان العربي لمتابعة الانتخابات التونسية عادل العسومي، نائب رئيس البرلمان، كما يضم ستة أعضاء من دول البحرين ومصر ، والعراق وسلطنة عُمان والمملكة المغربية وليبيا.

وقال البرلمان العربي إن "مشاركته في متابعة الانتخابات التونسية حرصاً منه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية ودعم ومواكبة الانتقال السياسي في الجمهورية التونسية.. كما يأتي بناء على دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية للبرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية".

وأضاف -في بيان وصلت "العين الإخبارية" نسخة منه- أنه وضع خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات المهمة في مختلف مراحلها، حيث سيقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في العاصمة وعددٍ من الولايات التونسية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوت وإعلان النتيجة في اليوم التالي 16 سبتمبر/أيلول.

وسيقوم الوفد بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير للدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، لرفعه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس يتضمن ملاحظاته في متابعة الانتخابات.