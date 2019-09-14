سعر الدولار في مصر اليوم السبت 14 سبتمبر 2019

وسط تعاملات هادئة، تراجع متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم السبت، أمام الجنيه المصري، ليبلغ 16.37 جنيه للشراء و16.47 جنيه للبيع، في شركات صرافة وفروع للبنوك الكبرى بالمطارات والفنادق.

وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني 2019، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية.

وسجل سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، 16.37 جنيه للشراء مقابل 16.47 جنيه للبيع وهو السعر ذاته في بعض البنوك منها مصر والأهلي اليوناني والبركة والمصري الخليجي.

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وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 16.53 جنيه للشراء و16.63 للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنوك المصرف المتحد وعودة وكريدي أجريكول مصر والعربي الأفريقي وبلوم 16.44 جنيه للشراء مقابل 16.54 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في الشركة المصرفية العربية الدولية 16.46 جنيه للشراء و16.56 للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر شراء اليورو 17.88 جنيه مقابل 18.23 جنيه للبيع، وسجل سعر الإسترليني للشراء 20.10 جنيه مقابل 20.35 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.35 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.45 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.82 جنيه للشراء وللبيع بلغ 54.22 جنيه.