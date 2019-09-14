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النائب العام في السعودية يأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع مثير

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اليمن العربي 0 تبليغ

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السبت 14 سبتمبر 2019

النائب العام في السعودية

النائب العام في

النائب العام في السعودية يأمر بالقبض على شخص ظهر في مقطع مثير

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الخليج 365

وجه النائب العام السعودي اليوم بالقاء القبض على على شخص ظهر في مقطع فيديو متادول وهو يطلق النار ورضيعه في يده.

وبحسب وسائل اعلام سعويدة: ”تضمن توجيه النائب العام استكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، نظرًا لأنها تُعد من السلوكيات المنطوية على أفعال مجرّمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل“.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع، شخصًا يحمل طفلًا رضيعًا ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل، ثم قام بوضع فوهة السلاح في فمه.

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