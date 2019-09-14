حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات يوم غد الأحد

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السبت 14 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
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الخليج 365 ـ متابعات
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية.
وذكر المركز في تقريره اليوم أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً .
ولفت إلى أن الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. بحر عمان : خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:25 عند الساعة 01:57 الجزر الأول عند الساعة 08:00 الثاني عند الساعة 51:19
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 28: 10 الثاني عند الساعة 48:22 الجزر الاول عند الساعة 44: 16 عند الساعة 04:44
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.
أبو ظبي 41 30 90 25
دبي 40 31 85 30
الشارقة 40 28 85 35
عجمان 40 31 85 35
أم القيوين 41 28 90 30
رأس الخيمة 40 28 85 30
الفجيرة 35 30 80 45
العين 42 29 70 20
ليوا 42 28 90 25
الرويس 39 29 80 35
السلع 38 28 75 35
دلما 37 31 80 45
طنب الكبرى 37 31 85 45
طنب الصغرى 37 31 85 45
أبو موسى 38 32 80
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