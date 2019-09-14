شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يؤكد مقتل حمزة بن لادن في عملية أمريكية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خبر مقتل حمزة بن لادن نجل الهالك أسامة بن لادن، في عملية أمريكية بين أفغانستان وباكستان.
وكانت المملكة السعودية قد أعلنت إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة بن لادن بتاريخ 1440/3/21.
يذكر أن الخارجية الأمريكية وصفت حمزة بن لادن، بأنه أحد القادة البارزين لتنظيم القاعدة وكانت قد رصدت مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه.
وشكّل مكان وجود حمزة، محطّ تخمينات لسنوات، وسط تضارب المعلومات حول مكان وجوده في باكستان وأفغانستان وسورية، أو أنه قيد الإقامة الجبرية في إيران.
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