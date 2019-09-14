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ترمب يؤكد مقتل حمزة بن لادن في عملية أمريكية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خبر مقتل حمزة بن لادن نجل الهالك أسامة بن لادن، في عملية أمريكية بين أفغانستان وباكستان.

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وكانت المملكة قد أعلنت إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة بن لادن بتاريخ 1440/3/21.

يذكر أن الخارجية الأمريكية وصفت حمزة بن لادن، بأنه أحد القادة البارزين لتنظيم القاعدة وكانت قد رصدت مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه.

وشكّل مكان وجود حمزة، محطّ تخمينات لسنوات، وسط تضارب المعلومات حول مكان وجوده في باكستان وأفغانستان وسورية، أو أنه قيد الإقامة الجبرية في إيران.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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