شكرا لقرائتكم مزحتان من بنس وبومبيو من داخل فندق ترمب.. "الرئيس غيور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مزحة تتعلق بالرئيس الأميركي، وذلك أثناء حديثه أمس الجمعة في مناسبة داخل فندق مملوك لدونالد ترمب في مدينة واشنطن العاصمة.

وأشار بومبيو خلال كلمته إلى عظمة الفندق، معتبراً أنه "يجب أن يكون صاحب هذه المنشأة ناجحاً".

مايك بومبيو خلال مداخلته في المناسبة

وكان وزير الخارجية يتحدث في مناسبة نظمتها جماعة "نساء من أجل أميركا" في فندق ترمب الدولي.

وافتتح بومبيو مداخلته خلال المناسبة بالحديث عن مالك الفندق، حيث قال وهو يلقي نظرة حوله ويخاطب النساء العضوات في الحزب الجمهوري: "أنا أنظر حولي، إنه فندق جميل.. يجب أن يكون مالكه ناجحاً في أي مكان يكون موجوداً فيه"، مما لقي صدى لدى الحاضرات اللواتي ضحكن بقوة.

وأضاف بومبيو بشكل مباشر بأنه يوجه رسالته هذه لجهة محددة، قائلاً: "كان ذلك لصحيفة واشنطن بوست"، في إشارة إلى الصحيفة التي طالما هاجمت ترمب مؤخراً وهدد الرئيس بطرد اثنين من مراسليها من البيت الأبيض.

Advertisements

كما استهدف برسالته الواضحة مراسلي وسائل الإعلام الذين كانوا موجودين في القاعة.

ترمب يشعر بالغيرة

يذكر أن مساء الخميس، أي قبل مداخلة بومبيو بيوم، تحدث نائب الرئيس مايك بنس في المكان نفسه وفي ذات المناسبة، وقال مازحاً إن ترمب ربما يشعر بالغيرة لأنه لم يتمكن من حضور الاجتماع بنفسه.

بنس قال بشكل مباشر: "لقد تركته في البيت الأبيض.. وقلت له إنني قادم إلى هنا.. وأعتقد أنه بدا غيوراً بعض الشيء".

وجاءت إشارة بومبيو لـ"واشنطن بوست" بعد أن كانت الصحيفة واحدة من عدة وسائل إعلام كشفت عن ظهور بنس وبومبيو المقرر في فندق ترمب.

ونقلت الصحيفة تصريحات لمتحدثين باسم إدارة ترمب دافعوا عن خطب المسؤولين الاثنين المقررة بالفندق، وأكدوا أن المجموعة المنظمة للحدث هي التي اختارت الموقع وليس للبيت الأبيض علاقة بذلك.