- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مزحتان من بنس وبومبيو من داخل فندق ترمب.. "الرئيس غيور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مزحة تتعلق بالرئيس الأميركي، وذلك أثناء حديثه أمس الجمعة في مناسبة داخل فندق مملوك لدونالد ترمب في مدينة واشنطن العاصمة.
وأشار بومبيو خلال كلمته إلى عظمة الفندق، معتبراً أنه "يجب أن يكون صاحب هذه المنشأة ناجحاً".
وكان وزير الخارجية يتحدث في مناسبة نظمتها جماعة "نساء من أجل أميركا" في فندق ترمب الدولي.
وافتتح بومبيو مداخلته خلال المناسبة بالحديث عن مالك الفندق، حيث قال وهو يلقي نظرة حوله ويخاطب النساء العضوات في الحزب الجمهوري: "أنا أنظر حولي، إنه فندق جميل.. يجب أن يكون مالكه ناجحاً في أي مكان يكون موجوداً فيه"، مما لقي صدى لدى الحاضرات اللواتي ضحكن بقوة.
وأضاف بومبيو بشكل مباشر بأنه يوجه رسالته هذه لجهة محددة، قائلاً: "كان ذلك لصحيفة واشنطن بوست"، في إشارة إلى الصحيفة التي طالما هاجمت ترمب مؤخراً وهدد الرئيس بطرد اثنين من مراسليها من البيت الأبيض.
كما استهدف برسالته الواضحة مراسلي وسائل الإعلام الذين كانوا موجودين في القاعة.
ترمب يشعر بالغيرة
يذكر أن مساء الخميس، أي قبل مداخلة بومبيو بيوم، تحدث نائب الرئيس مايك بنس في المكان نفسه وفي ذات المناسبة، وقال مازحاً إن ترمب ربما يشعر بالغيرة لأنه لم يتمكن من حضور الاجتماع بنفسه.
بنس قال بشكل مباشر: "لقد تركته في البيت الأبيض.. وقلت له إنني قادم إلى هنا.. وأعتقد أنه بدا غيوراً بعض الشيء".
وجاءت إشارة بومبيو لـ"واشنطن بوست" بعد أن كانت الصحيفة واحدة من عدة وسائل إعلام كشفت عن ظهور بنس وبومبيو المقرر في فندق ترمب.
ونقلت الصحيفة تصريحات لمتحدثين باسم إدارة ترمب دافعوا عن خطب المسؤولين الاثنين المقررة بالفندق، وأكدوا أن المجموعة المنظمة للحدث هي التي اختارت الموقع وليس للبيت الأبيض علاقة بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر مزحتان من بنس وبومبيو من داخل فندق ترمب.. "الرئيس غيور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.