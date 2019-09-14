قبل تنفيذه هجمات إرهابية.. ترامب يعلن مقتل نجل أسامه بن لادن في أفغانستان

الموجز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقتل نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامه بن لادن في عملية عسكرية بأفغانستان.

وقال ترامب، في بيان صادر عن البيت الأبيض ونقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت، إن حمزة نجل أسامه بن لادن قد قتل بعد استهدافه بعملية في أفغانستان، مشيراً إلى أنه كان يلعب دورا هاما في بنية الإرهاب ويخطط لتنفيذ هجمات.

وأوضح ترامب أن حمزة بن لادن عضو رفيع المستوى في تنظيم القاعدة، وأنه قٌتل إثر عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب، نفذتها الولايات المتحدة بين أفغانستان وباكستان.

وأشار ترامب إلى أن "فقدان حمزة يحرم تنظيم القاعدة من مهارات قيادية مهمة، ومن رمزية الصلة بوالده، إلى جانب تقويض هام لأنشطة الجماعة، فحمزة بن لادن كان مسؤولا عن التخطيط والتعامل مع العديد من الجماعات الإرهابية".

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وفي وقت سابق، صدرت عدد من التقارير الأمريكية التي تحدثت عن مقتل بن لادن، لكن لم يؤكدها أو ينفيها أي مسؤول أمريكي.

وكان زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامه بن لادن قد قتل في الثاني منمايو عام 2011 في عملية دهم عسكرية دامت 40 دقيقة، بالاشتراك مع عناصر من المخابرات الباكستانية، على قصر كان يختبيء به بأبوت آباد بباكستان.

وتم الإعلان عن مقتل بن لادن برصاصة في رأسه بعد اشتباك خاطف بينه ومعه زوجته ولم يكن بحوزتهما سلاح ضد القوات الأمريكية حيث قتلته وأصابت زوجته. كما قتل أيضا ثلاثه آخرون منهم أحد ابناؤه البالغين وعنصرين في القاعدة.

وأخذ مقتل بن لادن أهمية كبرى وتصدرت صوره كبرى الصحف العالمية وأثار ضجة كبيرة وأذيعت أخباره بكثافة بلغت حسب مؤسسة بحثية 84 مليون مرة جرى فيها تدول خبر مقتله في وسائل الإعلام والشابكة، ما يجعل مقتل بن لادن ثالث أهم خبر في القرن الواحد والعشرين.