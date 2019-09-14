الموجز

قررت محكمة سودانية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع إفادات عدد من شهود النفي.

وعقدت جلسة الخامسة للمحاكمة بمعهد العلوم القضائية والقانونية في ضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، وتم تشديد الإجراءات الأمنية وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.

وأدلى كل من مدير مكاتب الرئيس المعزول حاتم حسن بخيت، والصادق يعقوب أحمد، مدير التمويل برئاسة التصنيع الحربي، ومرتضى الصالح وهبي أحمد، نائب مدير عام ديوان المحاسبات في وزارة المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس السيادة، اللواء الركن الصادق إسماعيل محمود بشهاداتهم أما هيئة المحكمة.

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وتوجه إلى البشير تهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، وتهم أخرى متعلقة بالفساد، وذلك بعد العثور على مبالغ ضخمة في منزله بالعملات الأجنبية، وبالجنيه السوداني.

واندلعت تظاهرات في ديسمبر من العام الماضي احتجاجا على حكم الرئيس السوداني عمر البشير، الذي حكم البلاد طوال 30 عاما بقبضة حديدية، وأخمد البشير كل صوت للمعارضة ولجم نشاط المجتمع المدني، وقام بسجن وتعذيب المعارضين وأحيانا قتلهم.

وفي أبريل الماضي، قام الجيش السوداني بعزل البشير تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، غير أن السودانيين واصلوا التظاهر في الشوارع مطالبين بتنصيب حكومة مدنية، حتى بعد أن قتلت قوات الأمن أكثر من 100 متظاهر في محاولة من هذه القوات لفض اعتصام بالخرطوم في يونيو الماضي.