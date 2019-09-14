بغرض محاربة الدولة ونشر الأكاذيب.. مخرج تليفزيوني يعرض كيفية تزوير الفيديوهات على مواقع التواصل

الموجز

عرض المخرج التليفزيوني تامر الخشاب تجربة واقعية عن الشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرض الخشاب فيديوهات خاصة بمشكلات وشروخات في الانشاءات في مشروع دهشور للإسكان الاجتماعي وحي الأسمرات، إضافة إلى شرخ الممشى الزجاجي على كوبري روض الفرج.

وعلّق الخشاب على الفيديوهات بأنها مزيفة وغير حقيقية وأنها لإحدى طرق الاحتيال على رواد مواقع التواصل وخاصة من المصريين.

Advertisements

جاء ذلك خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الثامن المنعقد حالياً بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الخشاب إن تلك الفيديوهات تم تنفيذها بطريقة احترافية باستخدام التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن أي إنجاز تقوم به الحكومة المصرية يتم استهدافه، من خلال عرض مثل تلك الفيديوهات على قنوات أهل الشر التى تبث الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية، حتى نفقد الثقة فى الدولة ولا نشعر بأى انجاز.

وأشار المخرج التليفزيوني إلى أن الحرب مستمرة فى نشر الشائعات والأكاذيب من خلال التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة الحذر من هذه الفيديوهات التى تنشر الأكاذيب عن الدولة المصرية.