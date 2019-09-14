وقفة تضامنية في النبطية مع المواطن المختطف في أثيوبيا حسن جابر

نفذ ذوو المواطن اللبناني المخطوف في ​أثيوبيا​ حسن جابر وقفة تضامنية معه أمام ​سراي النبطية​، للمطالبة بالإفراج عنه.

وكانت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ أعلنت، في بيان لها، أنه "بناءً لتعليمات وزير الخارجية والمغتربين‏ جبران باسيل، قام رئيس الدائرة القنصلية المستشار جورج أبو زيد باستدعاء القائم بالأعمال في قنصلية "إثيويبا" العامة في بيروت، الوزير المفوَّض "Aklilu Tatere Wube" في الساعة العاشرة من صباح الجمعة، وذلك بعد توجيه مذكرة شفوية إلى القنصلية المذكورة بتاريخ 9/9/2019، والتأكّد من استلامها، للإستعـلام عن موضوع إعتقـال المواطن اللبناني حسن محمد جابر في مطار "أديس أبابا" يوم السبت في 7/9/2019، حسب الأصول الدبلوماسية".

وأشارت إلى أننا "طالبنا بالمعطيات المتوافرة لدى السلطات الأمنية الإثيوبية وبأجوبة واضحة حول هذا الموضوع لحد يوم الإثنين المقبل كحدٍّ أقصى، تحت طائلة إتخاذ تدابير مقابلة لضمان عدم تكرار هذه الحالة".