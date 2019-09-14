الرئيس عون استقبل نقيب المحررين واطلع منه على اوضاع الاعلاميين

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ قبل ظهر اليوم نقيب محرري ​الصحافة​ اللبنانية ​جوزيف القصيفي​، واطلع منه على عمل النقابة واوضاع العاملين في الصحافة والاعلام في ضوء الصعوبات التي يعانيها هذا القطاع. وبعد اللقاء قال القصيفي: "تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكانت مناسبة لعرض الوضع العام في البلاد في ضوء التحديات الضاغطة اقتصاديا معيشيا، وماليا ، ولمست لدى فخامته إصرارا على التصدي لهذه التحديات بروح المسؤولية المعهودة فيه بالتعاون مع ​الحكومة​ والهيئات المعنية بهذه الملفات. وبطبيعة الحال عرضت لفخامة الرئيس الواقع المأساوي الذي يعيشه قطاع الصحافة والاعلام ودور الدولة في دعمه. كما أكدت لفخامته موقف ​نقابة المحررين​ الثابت لجهة اعتبار ​قانون المطبوعات​ هو مرجعية البت في الدعاوى المتصلة بمخالفات النشر، وهو ما يجب ان يعتمد في كل قضية ترفع على صحافي او مطبوعة . واكدت حرص النقابة على حرية الصحافة والاعلام وأن تقترن ممارسة هذه الحرية بروح المسؤولية الوطنية".

اضاف "وضعت فخامته في جو اللقاء الذي عقد يوم الخميس الفائت في نقابة المحررين وضم نقابات العاملين في وسائل الإعلام كافة، والذي انبثق منه اتحاد يهدف إلى رفع شأن المهنة وتأمين مصالح ابنائها وإيجاد إطار مرجعي ينظم عملهم".