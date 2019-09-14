محمد شاكر القواس: العمالة والإرهاب لا دين لهما وأهلهما في النار

اعتبر عضو القيادة القطرية لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" ​محمد شاكر القواس​ أن "العمالة و​الإرهاب​ لا دين لهما وأهلهما في النار"، مشيراً إلى أن "مقاومتهما ومحاربتهما واستئصالهما من رحم ​المجتمع اللبناني​ واجب وطني لا لبس فيه".

وحذر القواس من "استغلال هاتين الآفتين لحسابات طائفية ومذهبية بغيضة إذ أنه مرفوض ومردود على اصحابه، ولا ينطبق عليهما عفو ولا سماح ولا عذر إلى يوم الدين".