طارق المرعبي: لانصاف عكار في التعيينات بكل الفئات

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب طارق المرعبي، خلال جولة في عكار، أنه "صحيح أن البلد يعاني صعوبات عديدة، وفي طليعتها الأزمة الاقتصادية والمعيشة، وتداعياتها على الشباب الذين يواجهون شبح البطالة في ظل غياب فرص العمل، ولكن العمل جار من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري والحكومة، لايجاد الحلول التي نأمل أن تكون سريعة".
ودعا إلى "انصاف عكار في التعيينات بكل الفئات، لأن من حق أبنائها الأكفاء أن يشاركوا بقدراتهم وعلمهم في نهوض الوطن على صعيد الانماء"، مستطردا "نحن ننتظر تنفيذ مقررات "سيدر" حيث سيكون لعكار حصتها من خلال المشاريع التنموية والخدماتية بالاضافة الى فروع الجامعة اللبنانية"، معربا عن تفاؤله بـ"المستقبل وبرؤية الحريري".
وخلال جولته شارك المرعبي في بلدة عيات بلقاء تكريمي في دارة سليمان الحاج، الذي قال: "أملنا كبير بالنائب الشاب المرعبي الذي يحمل تتطلعات الشباب وطموحهم".
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