شربل: مجرم من يفكر يوما بأن الجيش وقيادته يتساهلون أو يتعاملون مع الأرهابيين

اشار الوزير السابق ​مروان شربل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "مجرم من يفكر يوما بأن ​الجيش​ وقيادته يتساهلون أو يتعاملون مع الأرهابيين أو العملاء، الجيش كان وسيبقى سياج الوطن".

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