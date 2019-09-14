زهرا: ملف الكهرباء انتقل من فاسدٍ إلى أفسد ولا زالوا يعدوننا بالكهرباء 24 على 24

اعتبر النائب السابق ​انطوان زهرا​، ان "ملف الكهرباء انتقل من فاسدٍ إلى أفسد، منذ 10 سنوات ولا زالوا يعدوننا بالكهرباء 24/24. في حين ان نسبة الفساد والزبائنية عالية جدًّا في لبنان. لا أنتم ولا نحن، نقبل بالعيش في بلدٍ بهذا النهج، ولم يستشهد آلاف من الشهداء لبلدٍ كهذا."

وشدّد زهرا في كلمة له خلال لقاء أقامته دائرة الجامعات الأميركية - مصلحة الطلّاب في "القوّات اللبنانيّة"، في ضبيه، على ان "ما من وجودٍ للسيادة لأنّ السيّد حسن نصر الله يتصرّف وكأنّه المفوّض من دون أيّ محاسبة وكأنّ قرار الحرب والسلم بيديه، وساعة ما يشاء يحارب في سوريا واليمن. حزب مسلّح مذهبي يفاخر في خطابه أنّ ولي هذا الزمان هو السيّد خامنئي أيّ مرشد الثورة الإسلاميّة في إيران، وفي الوقت ذاته يجلس في الصفوف الأماميّة ممثلو القوى العسكريّة والرؤساء يصغون إلى خطابه ويصفقون له. هذه إهانة لهم وللرؤساء. إذًا السيادة غير موجودة. كما وأنّ القضاء مسيّس لأنّ التشكيلات القضائية تولد بحسب مقاييس بعض الرؤساء والوزراء".

وأكد زهرا أنّ "حزب القوّات اللبنانيّة يقدّم أفضل نموذج راقي للممارسة الديمقراطية"، لافتا الى ان "ممارساتنا السياسيّة ديمقراطية ووفقًا للقانون. "