نديم الجميل: لبنان لا يمكن أن يركع لـ"حزب الله"

شدد النائب عن حزب "الكتائب" ​نديم الجميل​ على أن لبنان لا يمكن أن يركع لـ"حزب الله"، معتبراً أن "الوقت حان للتوحد بوجه السلاح غير الشرعي ومحاولة إحتلال لبنان من جديد والسيطرة التي يحاولون فرضها على الدولة".

وأشار إلى أن "المشكلة التي نعاني منها واضحة، وهي ان هناك حزبا يأخذ أوامره من خارج لبنان وولاؤه لغير لبنان واهدافه غير لبنانية، ونمط حياته غريب عنا ولا يشبهنا ويفرض علينا خيارات سياسية خارجية ليست لبنانية".

وخلال احياء حزب "الكتائب" الذكرى السابعة والثلاثين لاستشهاد الرئيس ​بشير الجميل​، لفت إلى أن "الخط الوطني السيادي اليوم مشرذم"، مؤكداً أنه "من دون توحيد جهودنا لن يأخذنا أحد على محمل الجد".

وشدد على أن الدولة اليوم تتخاذل كما حصل في العام 1975، معتبراً أنه "يجب الإنتهاء من هذه الدولة التي لا تستطيع الوقف على قدميها"، داعياً كل المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم قبل أن يتأخر الوقت".