تفكيك خلية خططت لتنفيذ هجمات إرهابية في أربعينية الحسين في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني ​العراق​ية، في بيان، أنه "خلال عملية استباقية نوعية، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء، من إلقاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من 6 مجرمين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال زيارة الأربعين، بينهم امرأة وهي زوجة أحد الإرهابيين في ​سوريا​".

وأوضحت أن عملية القبض "جاءت في سامراء والجلام بعد متابعة مستمرة وأخذ الموافقات القضائية، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصولا".