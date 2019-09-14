خارجية البحرين تستنكر الهجوم على معملين تابعين لشركة أرامكو

استنكرت وزارة خارجية ​البحرين​ "العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة ​أرامكو​ بمحافظة بقيق وهجرة خريص في ​السعودية​". وشددت على "موقف البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب السعودية ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، وتأييدها فيما تقوم به من جهود كبيرة ودور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

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