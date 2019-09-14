دونالد ترامب يؤكد مقتل حمزة ابن أسامة بن لادن

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح له، مقتل حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم "القاعدة" سابقاً أسامة بن لادن بعملية أميركية على الحدود الافغانية الباكستانية.

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