دونالد ترامب يؤكد مقتل حمزة ابن أسامة بن لادن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح له، مقتل حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم "القاعدة" سابقاً أسامة بن لادن بعملية أميركية على الحدود الافغانية الباكستانية.
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