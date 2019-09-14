رويترز: تعطل في صادرات النفط السعودية بعد الهجوم على منشأتي أرامكو

أفادت وكالة "رويترز" عن تعطل في صادرات ​النفط​ ​السعودية​ بعد الهجوم على منشأتي ​أرامكو​.

وكان التلفزيون السعودي الرسمي قد أعلن أن صادرات الرياضالنفطية لم تتوقف ولا تزال مستمرة، رغم استهداف جماعة الحوثيين اليمنية معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

من جانبها، أفادت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية، بأن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية لأرامكو الوطنية السعودية.