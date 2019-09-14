ترمب يؤكد مقتل حمزة بن لادن









اسماء السيد - واشنطن: أكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب السبت مقتل حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن الذي اعتبر خليفته على رأس تنظيم القاعدة وكانت وسائل اعلام اميركية نقلت خبر مقتله نهاية يوليو.

وقال ترمب في بيان "قتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الارهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين افغانستان وباكستان"، من دون ان يحدد تاريخ هذه العملية.

واضاف أن "مقتل حمزة بن لادن لا يحرم فقط القاعدة من سلطتها ومن ارتباطها الرمزي بوالده، بل يقوض ايضا أنشطة عملانية مهمة للتنظيم".

وتابع ترمب أن "حمزة بن لادن خطط وعمل مع مجموعات ارهابية مختلفة".

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ونهاية آب/اغسطس، كان وزير الدفاع مارك إسبر اول مسؤول اميركي يتحدث علنا عن مقتل حمزة بن لادن. وردا على سؤال عن مقتل الاخير خلال مقابلة تلفزيونية، قال "هذا ما علمته".

لكنه رفض التوسع في الاجابة، مضيفا "ليس لدي تفاصيل. وحتى لو كنت املكها ما كنت واثقا بانني استطيع ان اكشفها لكم".

واعتبر حمزة بن لادن خليفة لوالده أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة المسؤول عن اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. وكانت الولايات المتحدة ادرجته على القائمة السوداء للاشخاص المتهمين ب"الارهاب".

وعرضت واشنطن في شباط/فبراير مكافأة تصل الى مليون دولار مقابل أي معلومات تساعد في العثور عليه.

وحمزة هو الابن الخامس عشر لاسامة بن لادن من زوجته الثالثة وسحبت منه جنسيته السعودية في آذار/مارس.