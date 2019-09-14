وفاة 11 شخصا على الأقل في حريق أحد مستشفيات البرازيل

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

لقى 11 شخصا على الأقلّ مصرعهم جرّاء حريق اندلع أمس الجمعة، في أحد مستشفيات "ريو دي جانيرو" في البرازيل، وترافق مع حال من الفوضى خلال إجلاء الضحايا، ولم تُعرف أسباب الحريق الذي اندلع في مستشفى باديم قرب ملعب ماراكانا في شمال ريو، لكنّ المعلومات الأولية التي توافرت لدى السُلطات أشارت إلى تماس كهربائي في مجموعة أجهزة كهربائية.

وتمّت السيطرة على الحريق خلال ساعات، لكنّ رجال الإطفاء أمضوا الليل بحثا عن جثث بين الأنقاض، وذكرت فرق الإطفاء أنّ 90 شخصا على الأقلّ نُقلوا إلى مراكز طبّية أخرى.

وكان دخان أسود ينبعث من المبنى بينما نُقل كثيرون على فرش أو نقّالات إلى الشارع، في انتظار سيّارات الإسعاف، ونُقلت أكثر الحالات خطورةً إلى دار للحضانة في الجوار.

وسادت حال من الفوضى خلال ساعات عدّة، وبدا أنّ الطاقم الطبّي كان عاجزا أمام حجم الكارثة، بينما كان أقارب المرضى ينتظرون بقلق أخباراً عنهم.

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ولم يستبعد رئيس بلديّة "ريو" مارسيلو كريفيلا، فرضية حصول عمليّة تخريب، وقال لصحفيّين: "الخبراء سيُحدّدون ما إذا كان هناك مسؤول. أرجو أن أكون مخطئاً علينا التحقّق من ذلك".

من جانبه، قال مدير المستشفى فابيو سانتورو إنّ هناك "11 حالة وفاة مؤكّدة"، مشيرا إلى تواصل عمليّات البحث عن مريض مفقود. وأوضحت المستشفى في بيان أنّ 103 مرضى كانوا في المبنى وقت حدوث المأساة وأنّه تمّ حشد أكثر من 100 طبيب لمساعدة الضحايا.

بدورها، أشارت تيريزا دياز (58 عاما)-كانت تزور والدها في المستشفى- "وصل الطبيب إلى الغرفة وقال لنا إنّ هناك حريقا وإنّه يجب إخلاء (المبنى) في أسرع وقت ممكن"، موضحة: "وضعوه على كرسيّ متحرّك وقيّدوه لتفادي وقوعه. كان هناك مرضى كثيرون آخرون على نقّالات".

وفي 2 سبتمبر 2018، أتى حريق ضخم وُصف بأنّه "مأساة للثقافة" على متحف "ريو دي جانيرو" الوطني، أحد أقدم متاحف البرازيل.