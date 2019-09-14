شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيناس عبد الحليم: الإرهاب أداة استخدمت لتدمير البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات، مشيرة إلى الرسائل الهامة التي وجهها الرئيس خلال كلمته.

وأكدت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، في بيان لها، أن رسائل الرئيس خلال كلمته جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، واضحة الدلالة وتؤكد اهتمامه بتوعية المواطنين من أخطار الإرهاب وحروب الجيل الرابع.

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وأشارت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن رسائل الرئيس تلخصت في أن الإرهاب هو الأداة التي استخدمت في تدمير سوريا وليبيا ووسط إفريقيا، ويعمل على استنزاف الدولة المصرية.

وتابعت أنه حتى الآن لم تقم الدولة لمحاربة الإرهاب فكريا واقتصرت المواجهة على السلاح والحملات، لافتة إلى أن الخطاب الديني يجب أن يواكب العصر لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه على مستوى العالم.

وثمنت النائبة إيناس عبد الحليم، تأكيد الرئيس على أن الجيش المصري هو الثقل الحقيقي للمنطقة بأكملها، وسط محاولات لتشويهه.