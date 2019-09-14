"الوفد": دعم مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر واجب وطنى وضرورة ملحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورة منال العبسى، رئيسة اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، إن دعم مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر واجب وطنى وضرورة ملحة.

ووجهت الدكتورة منال العبسى، الشكر إلى اللجنة النوعية للسياحة بالوفد برئاسة أمل رمزى، مساعد رئيس الحزب لدعمها واهتمامها بمشروع مسار رحلة العائلة المقدسة والعمل على إعادة إحيائه.

وأكدت رئيسة نوعية المرأة، فى بيان لها، أن اهتمام الجهات الرسمية للدولة وغير الرسمية كجهات المجتمع المدنى والأحزاب وكافة المصريين لهذا المشروع يجعل السياحة الدينية المصرية فى مقدمة المزارات بالنسبة للسائحين والحجاج من الاخوة الأقباط الذين يأتون للحج فى مصر خاصة بعد اعتماد البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان مسار رحلة العائلة المقدسة ضمن مسارات الحج.

وأشارت "العبسي" إلى أنه منذ إعلان لجنة المرأة بالوفد فى أغسطس 2018، عن إطلاقها لمبادرة «مصر المحبة» لدعم مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر تحت قيادة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، وقيامها بزيارة كافة أماكن مسار رحلة العائلة المقدسة، وأنها ترحب بكافة المبادرات التى يتم إطلاقها لذات الهدف من أجل الاستفادة من الترويج للسياحة الدينية المصرية عالميا، لجلب العملة الصعبة وإنعاش الاقتصاد الوطنى.