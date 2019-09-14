شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: الجلسات الحوارية فى مؤتمر الشباب تواجه حروب الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مهنى، أمين شباب حزب الحرية المصرى، وأحد المشاركين بمؤتمر الشباب، أن المؤتمر يأتى تأكيدًا على الرغبة الشديدة للقيادة المصرية على استمرار التواصل مع الشباب والرغبة فى الاستماع لهم ولأفكارهم بصورة دورية وتعريفهم دائماً بما يواجه الدولة من تحديات وإطلاع الشباب على مجريات الأحداث داخل الدولة المصرية.

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وأضاف أمين شباب حزب الحرية المصرى، فى بيان له، تعليقًا على المؤتمر الوطنى للشباب، أن هذه المؤتمرات تفتح المجال ليكون الشباب على تواصل دائم وملم بكافة ما يحدث من عمليات بناء وتنمية ويدرك تماماً حجم التحديات التى تواجه الوطن فى هذا الوقت.

وتابع أمين شباب حزب الحرية المصرى، أن الجلسات الحوارية فى مؤتمر الشباب حملت ملفات خطيرة وتعد هى الملفات الأقوى على الدولة المصرية وهما مكافحة الإرهاب وكيفية مواجهة حروب الجيل الرابع، مؤكدًا أن هذين الملفين يحتاجان بالفعل لرؤية حقيقية لمواجهة الخطر الناتج عنهم.