الوفد: الرئيس السيسى حريص على تمكين الشباب والاستماع لأفكارهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عمرو عبدالباقي، سكرتير الهيئة الوفدية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة.
وأكد "عبدالباقي" فى بيان اليوم أن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على التواصل مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم إيمانًا بأهمية تمكين الكوادر الشبابية والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم وتطويرها لتعود على المجتمع بالفائدة، فضلًا عن حمايتهم من التعرض لمحاولات السيطرة من قبل الأفكار المتطرفة والمتشددة.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الرئيس السيسي حريص على فتح حوار مع الشباب دون قيود أو تحفظات أو خطوط حمراء، بهدف الارتقاء بمستوى الحوار والتقارب بين القيادات التنفيذية في الدولة والمجتمع، بما يضمن مستقبل آمن يسهم في تقدم البلاد بين صفوف الدول الكبرى، وذلك من خلال جلسة "إسأل الرئيس"، التي يجيب فيها الرئيس عن كافة الأسئلة بشفافية ومصداقية.
ولفت سكرتير الهيئة الوفدية، إلى أن المؤتمر يتناول في جلساته مناقشة تقيم مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، واستعراض تطور وتنامي الإرهاب في المنطقة وعوده مقاتلي داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة إلى مناقشى تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع.
وأوضح "عبدالباقي" أن الجلسات تهتم أيضًا بمناقشة دور السوشيال مديا في تزييف الوعي بطرق حديثة، وكيفية صناعة الوعي الزائف لدي المتلقي واستعراض ما يتم تداوله حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
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