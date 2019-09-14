شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقل النواب: السوشيال ميديا سلاح الضعفاء ومنصة الفاشلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل، وأمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة أن مؤتمر الشباب الثامن الذي يعقد اليوم السبت، يحظى بأهمية وطنية ودولية كبيرة،لاسيما وأنه يتناول محاور غاية فى الأهمية، وفي مقدمتها تأثير السوشيال ميديا وحروب الجيل الرابع والخامس.

وقال زين الدين في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن المؤتمر سيكون له دور فاعل فى إثبات أن السوشيال ميديا هو سلاح الضعفاء، وأنها منصة الفاشلين الذين يعجزون عن إثبات ذلك فى الواقع، فيتحصنون خلف الكيبورد وشاشة صغيرة ويقولون ما يحلو لهم أن يقولوا، ويبثون شائعات هدفها التشكيك في إنجازات تحققت وإصلاحات مهمة تمت فى ربوع مصر يعرفها القاصي والدانى.

Advertisements

وأضاف زين الدين، أن مؤتمرات الشباب أصبحت ساحة البوح والشفافية لدي كل فئات الشباب المصري، ورأينا أن كل ما قيل فى المؤتمرات السبعة السابقة تحققت على أرض الواقع، وأن هذه المؤتمرات أعطت الفرصة الكاملة لشباب مصر في المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل الدولة المصرية، واصبحنا نري الشباب يتحدثون عن قضايا مصيرية بالنسبة للشعب، مثل منظومة التعليم وكيفية تطويرها، وأيضاً النقل والمواصلات، والتحول الرقمى، والمخاطر والتحديات الداخلية والخارجية.