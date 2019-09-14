نقيب الإعلاميين: نتتبع منتحلى صفة الإعلامى لتقديمهم للنيابة العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين ، عن ملاحقة النقابة كيان وهمى يحمل اسم نقابة الإعلاميين وذلك برفع دعوى قضائية ضده و ضد أشخاص تقوم بانتحال صفة إعلامى .
وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له ،أنه جاري تتبع منتحلي الصفة لتقديمهم للنيابة العامة، مؤكدا أن نقابة الإعلاميين تتعامل بمنتهى الحسم مع الكيانات الوهمية لأن الدولة تطبق القانون .
وذكر طارق سعدة نقيب الإعلاميين أن النقابة ترصد كل من ينتحل صفة إعلامى بعيدا عن المظلة الرسمية و هى نقابة الاعلاميين ،مؤكدا أن الشئون القانونية بنقابة الإعلاميين تتابع بدقة مثل هذه الكيانات الوهمية و تتعامل معها قانونية لأن النقابة لن تسمح خلال الفترة المقبلة بمنتحلى الصفة .
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