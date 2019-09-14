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نقيب الإعلاميين: نتتبع منتحلى صفة الإعلامى لتقديمهم للنيابة العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين ، عن ملاحقة النقابة كيان وهمى يحمل اسم نقابة الإعلاميين وذلك برفع دعوى قضائية ضده و ضد أشخاص تقوم بانتحال صفة إعلامى .

 

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له ،أنه جاري تتبع منتحلي الصفة لتقديمهم للنيابة العامة، مؤكدا أن نقابة الإعلاميين تتعامل بمنتهى الحسم  مع الكيانات الوهمية لأن الدولة تطبق القانون .

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وذكر طارق سعدة نقيب الإعلاميين أن النقابة ترصد كل من ينتحل صفة إعلامى بعيدا عن المظلة الرسمية و هى نقابة الاعلاميين ،مؤكدا أن الشئون القانونية بنقابة الإعلاميين تتابع بدقة مثل هذه الكيانات الوهمية و تتعامل معها قانونية لأن النقابة لن تسمح خلال الفترة المقبلة بمنتحلى الصفة .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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