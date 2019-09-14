برلمانية: "الأكاديمية الوطنية" أهم توصيات مؤتمرات الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن مؤتمرات الشباب في الفترة الأخيرة ساهمت في استصدار توصيات وقرارات من قبل الرئيس والحكومة لدعم الشباب.

وأشارت "منير"، في بيان اليوم السبت، إلى أن التوصية الأهم التي خرجت من هذه المؤتمرات، هي تشكيل الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، والتي بدأنا في رؤية نتاجها من خريجيها الشباب الواعين والمتدربين، والذين تم تذويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتولي المناصب القيادية والمساهمة في عملية التنمية والتطوير المنشودة.

وتابعت: "ناهيك عن إطلاق مؤتمر شباب العالم، والذي يمثل أحد أدوات القوى الناعمة لمصر، من خلال إطلاق منصة تواصل مع شباب ممثل لجميع الحضارات والثقافات في العالم والتحاور المثمر فيما بينهم ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك، بجانب العديد من التوصيات الأخرى التى تم تنفيذها بالفعل بهدف دعم الشباب وتنفيذ مطالبهم".

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