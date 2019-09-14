محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في دعم بناء الدولة.
وقال السيسي، خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت: "الجيش عمل مشروعات طرق أشرف عليها بـ175 مليار جنيه، والدكتور مصطفى موجود يقولي، طرق بس اتعملت في كام سنة في تاريخ مصر".
وتابع الرئيس: "مشروعات بأكثر من 4 تريليونات جنيه، جايين تشككوا في ذمم الناس، ومعانا آلاف الشركات والمقاولين ليها مليارات الجنيهات، وكل الناس تدارى، وكله والإعلام يقول نعمل إيه بقى.. إيه ده إيه ده إيه ده".
وانطلقت اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلًا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة.
وتتضمن فعاليات المؤتمر -والذي يعقد على مدار يوم واحد فقط- 3 جلسات أهمها جلسة إسأل الرئيس والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تساؤلات المصريين على الهواء مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي عن محاولة الإساءة للجيش: "جايين تشككوا في ذمم الناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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