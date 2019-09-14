فرج عامر: العالم مطالب بتنفيذ روشتة السيسي للقضاء على الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب، محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ظاهرة الإرهاب الأسود أمام الرأي العام المصري والعالمي في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة كان واضحًا وحاسمًا.

ووصف "عامر"، فى بيان اليوم السبت، خطاب السيسى، بالروشتة الكاملة للقضاء على الإرهاب مطالبًا المجتمع الدولي بالاهتمام الحقيقى بتأكيد الرئيس السيسى أن استخدام الجماعات الإرهابية وتوفير السلاح لهم يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في الدول المستهدفة.

وأوضح، علينا جميعا أن نعي رسالة الرئيس السيسي للمصريين، التي قال فيها: "أقول للمصريين أما الاستسلام للإرهابيين من أجل تحقيق غرضهم بالوصول لحكم مصر، أو الوقوف فى وجههم.. الصراع بينا وبين الإرهابيين كده.. وحتى الآن لم نتصد فكريا للمواجهة مع الإرهاب.. والناس فاكرة أننا هنضيع ديننا.. فكرة الإرهاب تعتمد على ضرب مركز ثقل الدين عند الشعوب وأمام الإنسانية.. الإرهاب فكرة شيطانية الهدف منها ضرب ثقل الدين للإنسانية".