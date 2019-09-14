"السردين" بـ40 جنيهًا و"الجمبري" في المقدمة بأسواق دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم

شهدت أسواق السمك بمحافظة دمياط، ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار، وسط إقبال من الأهالي على الشراء، في الوقت الذي استحوذ اهتمام المشترين على أنواع بعينها أبرزها "البوري" و"البلطي" و"السردين" الذي قفز إلى 40 جنيهًا للكيلو الواحد.

ويرصد "الخليج 365" متوسط أسعار الأسماك في سوق القنطرة بمدينة دمياط، اليوم السبت، إذ بلغ سعر كيلو البوري 68 جنيهًا، و130 جنيهًا للدنيس و150 جنيهًا للقاروص و70 جنيهًا لـ"اللوت" و280 جنيهًا للجمبري "كبير" و180 جنيهًا للنوع نفسه من الحجم المتوسط، واستقر سعر كيلو البطارخ عند 800 جنيه للكيلو.

وارتفعت أسعار بعض الأنواع منها "البلطي" ليتراوح من 35 وحتى 60 جنيهًا، والسبيط 100 جنيه، واستقرت الكابوريا عند 80 جنيهًا، يأتي ذلك تزامنا مع استقرار حركة الملاحة بهيئة الميناء وكذلك بحيرة المنزلة.

وتشتهر دمياط بعدة أنواع من المأكولات البحرية الشهيرة، منها السمك المشوي بمختلف أنواعه وكذلك المقلي وصينية السمك التي تصنع بأسماك البلطي مع عصير الطماطم والخضراوات، وتقدم بعض المحلات طرق مختلفة من السمك السنجاري.

